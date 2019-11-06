توقيف شاب متهم بالترويج للفكر الشيعي عند مدخل مسجد بالمحمدية في معسكر

تمكنت مصالح الشرطة في المحمدية بمعسكر عصر اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على شاب مشتبه فيه بالترويج للفكر الشيعي.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن العملية تمت إثر تنسيق بين مصالح الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية.

وأوضحت المصادر أن الموقوف شاب في الثلاثينات من العمر، وتم توقيفه عند مدخل المسجد العتيق بنهج الأخوة بلعاني بمدينة المحمدية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتبه به تم رصد تحركاته في حدود الساعة الثالثة 45 دقيقة وهو توقيت أداء صلاة العصر قبل توقيفه.

واستنادا إلى مصادر محلية وأخرى أمنية، فإن المشتبه عثر لديه على منشورات لممارسة السحر والشعوذة.

وكانت المنطقة قد اهتزت منذ أيام على وقع العثور على كتابات حائطية في مقبرة حي البخايتية ومقبرة حي سيدي عبد القادر وجدار مبنى المركز البيداغوجي للمعاقين ذهنيا.

وبالإضافة إلى تضمن تلك الكتابات الحائطية سبا وقدحا في الصحابة الكرام، فقد دعت لمتابعة برنامج تلفزيوني تبثه فضائية أجنبية.