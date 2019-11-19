توقيف شاب متورط بالنصب والإحتيال عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي بـ11 ولاية

تمكنت مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، من توقيف شخص متورط في قضايا النصب والإحتيال عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

المتهم يبلغ من العمر 31 سنة يدعي البيع للاثاث المنزلي المستورد عن طريق صفحات فايسبوكية بأسماء مستعارة ووهمية.

وقائع القضية كشفت بعد تقدم أحد الضحايا ببلاغ لمصالح الأمن ببسكرة، يفيد بتعرضه للنصب أين اشترى أثاث من المتهم وقام بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم ثم اختفى البائع و اغلق هاتفه النقال كما اختفت الصفحة.

لتباشر عناصر الشرطة تحرياتها بتقنيات حديثة مكنت من تتبع المشتيه به، و تم توقيفه بولاية مجاورة بمسكن استأجره باسم وهمي وتم حجز عتاد استعمله في النصب على زبائنه.

ليتضح انه مطلوب في قضايا نصب و احتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ب 11 ولاية استغل فيها بعض المواطنين و باعهم اثاث ثم اختفى.