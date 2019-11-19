توقيف شاب متورط بالنصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بـ11 ولاية

تمكنت مصلحة مكافحة الجرائم الالكترونية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة من توقيف شخص متورط في قضايا النصب و الاحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم يبلغ من العمر 31 سنة يدعي البيع الأثاث المنزلي المستورد عن طريق صفحات فايسبوكية بأسماء مستعارة ووهمية.

وقائع القضية كشفت بعد تقدم أحد الضحايا ببلاغ لمصالح الامن ببسكرة، يفيد بتعرضه للنصب أين اشترى اثاث من المتهم وقام بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم ثم اختفى البائع واغلق هاتفه النقال كما اختفت الصفحة.

وباشرت عناصر الشرطة تحرياتها بتقنيات حديثة، مكنت من تتبع المشتيه به، وتم توقيفه بولاية مجاورة بمسكن استأجره باسم وهمي.

وحجز الأمن، عتاد استعمله في النصب على زبائنه ليتضح أنه مطلوب في قضايا نصب واحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بـ11 ولاية استغل فيها بعض المواطنين وباعهم أثاث ثم اختفى.