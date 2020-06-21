توقيف شاب مطلوب بعدة قضايا إجرامية بتاجنانت في ميلة

أوقفت مصالح أمن دائرة تاجنانت بولاية ميلة، شابا يبلغ من العمر 34 عاما مطلوب بقضايا إجرامية عدة.

وتتعلق هذه القضايا، بتكوين جمعية أشرار وتحويل وحجز شخص دون سند قانوني والتقاط صور ومقاطع فيديو مخلة بالحياء لغرض الابتزاز والتشهير والتعذيب والتهديد، والاعتداء بالأسلحة البيضاء.

واستفيد من مصالح الأمن ذاتها، أن قد تم توقيف المعني بمحل حلاقة بمدينة تاجنانت.

وبعد اجراءات التبليغ والتنسيق مع النيابة العامة، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، بعد استكمال اجراءات النيابة المختصة.

أين تم العثور على أسلحة بيضاء تمثلت في سيف تقليدي ومقذوفات حارق، وقارورة غاز مسيل للدموع.