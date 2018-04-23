توقيف شاب من عين البنيان نشر صورا لقطع من الكيف على «الفايسبوك» لبيعها

النيابة العامة التمست ضده عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، ظاهرة جديدة تتمثل في المتاجرة بالمخدرات عبر صفحات «الفايسبوك»، التي يقوم أصحابها بعرض صور هذه السموم للبيع بطريقة علنية، مما جعل رجال الأمن يتصدون لهم بالمرصاد.

وفي هذا الإطار، تم بحر الأسبوع المنصرم، توقيف شاب في العقد الثاني من العمر، على مستوى عين البنيان بعد نشره عبر صفحته على «فايسبوك» صورا خاصة له رفقة كمية معتبرة من المخدرات التي عرضها للبيع، بالإضافة إلى الحوار الذي جرى بينه وبين أحد المشتركين في صفحته، أين أخبره بأنه يقوم بشراء هذه السموم من أحد البارونات بعين البنيان ليعيد بيعها وترويجها بين أوساط الشباب.

وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية أسفر عن توقيف المتهم الذي ضبط بمركبته على صفيحتين من القنب الهندي بوزن 182.3 غ، في حين تم حجز 7 سكاكين، بالإضافة إلى كمية معتبرة من القنب الهندي كانت مخبأة بإحكام داخل الباب الخارجي لمسكنه، والتي تم التوصل إليها من خلال الكلب البوليسي، ناهيك عن مبلع مالي بقيمة 67 ألف دج، منها 55 ألف دج أكد والد المتهم الذي يعمل سائق أجرة أنها ملكه.

وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد الشاب بجرم المتاجرة بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس أحيل بموجبه على محكمة الشراڤة للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أن القضية كيدية وملفقة له من طرف رجال الضبطية القضائية، مضيفا أن الكمية المضبوطة بسيارته ملكه وهي موجهة للاستهلاك الشخصي، كونه مدمن مخدرات منذ فترة، في حين أنكر ملكية الكمية المحجوزة في الباب الخارجي لمنزله، أما بخصوص الصور فقد صرح بأنه عرضها للتباهي وليس لبيعها، ليفند في الأخير الحوار الذي جرى بينه وبين أحد الأشخاص، والتمس إفادته بالبراءة.

واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق المتهم المتواجد رهن الحبس.