توقيف شاب وشقيقته متلبسين بالمتاجرة في 18 علبة من المهلوسات بالعاصمة

المتهم قال إنه قام باقتنائها لفائدة شقيقته المريضة

تمكن عناصر الأمن من القبض على شاب وشقيقته متلبسين بحوزتهما 18 علبة من المؤثرات العقلية كانت داخل كيس بلاستيكي أسود، ليتم إحالتهما على التحقيق بتهمة المتاجرة في مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية.

إلقاء القبض على المتهمين كان بعد دورية روتينية لعناصر الضبطية القضائية إلى أن لفت انتباههم شخص بحوزته كيس مشبوه أسود اللون ظهر لهم مضطربا نفسيا.

وبعد الملامسة الجسدية تم ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ18 علبة لانواع مختلفة هذه الكمية أرجعها المتهم خلال التحقيق معه بمركز الأمن إلى شقيقته المريضة التي تعاني من مرض مزمن، وقد اقتناها بطريقة شرعية من الصيدلية.

إلا أن الشرطة لم تقتنع بكلامه وأحالته برفقة شقيقته على المحكمة بتهمة المتاجرة في مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية.

وخلال مثولهما أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه يتعاطى تلك الأقراص بموجب وصفات طبية.

وبالنسبة ليوم الوقائع، كان قد اقتنى الدواء لشقيقته التي تعاني من أمراض مزمنة.

هذه المعطيات لم تقنع النائب العام، مما جعله يلتمس في حقهما تشديد العقوبة ضدهما، غير أن القاضي أدانهما بعقوبات غير نافذة.