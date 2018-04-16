توقيف شاب و6 جمركيين بتهمة تهريب أسلحة حربية في ميناء العاصمة

أوقفت مصالح شرطة العاصمة، شاب مغترب و6 أعوان من الجمارك في ميناء الجزائر.

وحجزت مصالح الأمن، 6 قطع حربية كانت بحوزة الشاب.

وأفضت تحقيقات الشرطة حسب المعلومات المتوفرة، إلى اكتشاف تواطئ أعوان الجمارك.

وأضافت المصادر،أن الشاب البالغ من العمر 30 سنة،والذي يقيم في ليون الفرنسية فكك الأسلحة الحربية،داخل سيارة نفعية من نوع 406.

واستفاد الشاب المغترب في فرنسا، من تسهيلات كبيرة في ميناء الجزائر لتمكينه من تهريب الأسلحة.

وقدمت فرقة BRI الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بالعاصمة، والذي ينظر حاليا في مصيرهم.