توقيف شاب يبيع “السوندويشات” مع “الزطلة” خلال السهرات الرمضانية

أوقفت مصالح الأمن شاب في العشرينات من العمر، بمقر عمله أين يستغل طاولة لبيع الشواء بمدينة باب الزوار بالعاصمة. متلبسا بحيازة قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي ” قدر وزنها حسب الخبرة العلمية المنجزة ب0.59 غ .

وفي محاضر التحقيق أقر المتهم بأنه يقوم ببيع المخدرات خلال بيعه لمجات الشواء، مقابل مبلغ مالي.

وفي الجلسة أين تم إحالة المتهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري تراجع عن أقواله الأولية، عند التحقيق الإبتدائي، وصرح بأنه شخص مدمن على تعاطي المخدرات وان القطعة التي ضبطت بحوزته لحظة ايقاقه، موجهة للاستهلاك الشخصي.

من جهته القاضي نبه المتهم بأن مصالح الأمن توجهت إليه بناء على معلومات مؤكدة، وعند التفتيش تم ايقافه في حالة تلبس بالجرم، متساءلا عن كيفية عرض المخدرات على المشترين، معلقا ” واقيل تبيع سوندويشات الشواء وتحط فيها شوية زطلة….؟”

وأمام ماورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج مع المصادرة.