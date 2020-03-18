توقيف شاب ينتحل صفة ضابط شرطة بغرداية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 31 سنة مارس نشاطات النصب والاحتيال من خلال انتحال صفة ضابط شرطة.

المحتال كان يستهدف ضحاياه بإغرائهم مدعيا النفوذ للنصب عليهم مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار حول القضية التي انطلقت بعد تقدم طالبة جامعية تبلغ من العمر 29 سنة إلى الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرداية، بشكوى ضد شخص تجهل هويته الكاملة.

وذلك بعد تعرضها للنصب والاحتيال استهدف مبلغ مالي يقدر بـ47 الف دينار.

مضيفة أن الشخص المشتكى منه أخبرها أنه ضابط في صفوف الشرطة، مدعيا إستغلال النفوذ.

لتفتح مصالح المصلحة بالشرطة القضائية تحقيقا معمقا وتشرع في التحريات انطلاقا من استغلال تصريحات الضحية مع استيقاء معلومات.

وتمكنت عناصر الضبطية من الوصول إلى الهوية الحقيقية للمشتبه فيه الذي ينحدر من ولاية تيبازة.

وتم توقيفه والتحقيق معه ليعترف بالوقائع المنسوبة إليه.

حيث أكد أنه يمارس مثل هذه النشاطات المشبوهة للنصب على ضحاياه وسلبهم مبالغ متفاوتة عبر انتحال صفة ضابط شرطة.

وبعد استكمال و استيفاء كل الإجراءات القانونية، تم تحويل المشتبه به إلى محكمة غرداية، أين تمت محاكمته وفق إجراءات المثول الفوري.

ليصدر في حقه حكم سنتين سجنا نافذة و غرامة مالية مع الإيداع عن جنح انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد الحكم في صحيفة السوابق القضائية للغير و جنحة النصب.