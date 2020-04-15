توقيف شاب ينشر إشاعات مغلوطة حول فيروس كورونا ببسكرة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لامن ولاية بسكرة من توقيف شاب يبلغ من العمر 29 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشاب يقوم بترويج اشاعات من شأنها المساس بأمن وسكينة المواطنين بتناوله معلومات مغلوطة و لا أساس لها من الصحة تتعلق بوباء كورونا ناشرا بذلك الخوف و الرعب بإحصائيات لوفيات مفترضة لهذا الوباء من نسج خياله.

وأضاف البيان أنه قد تم توقيفه بعد عمليات التحري التي قامت بها مصالح الامن مكنت من تحديد مكانه و توقيفه.

وقد أنجز له ملف جزائي وتقديمه امام النيابة، أين صدر في حقه أمر بالايداع الحبس المؤقت.