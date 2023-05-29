توقيف شاب يُروج هواتف نقالة محظورة على marketplace

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف شابا في العقد الثاني من عمره لتورطه في قضية عرض وترويج أجهزة هواتف نقالة مزودة بهوائيات للبيع عبر موقع البيع الالكتروني marketplace.

ةجاءت هذه العملية، حسب بيان لمصالح الدرك الوطني، في إطار متابعة الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعالجت القضية فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف من أجل الوقوف على مدى حساسية هذه الأجهزة المعروضة للبيع.

حيث تمكنت في ظرف قياسي من تحديد هوية ومكان تواجد صاحب الحساب البالغ من العمر 29 سنة. وهذا بعد وضع خطة محكمة.

وتمت للإطاحة به على مستوى محطة القطار بالشلف وبحوزته 20 هاتف نقال محظور ذات صنع أجنبي بجميع لواحقه. ليتم توقيفه مباشرة واقتياده إلى مقر الفصيلة.

ومواصلة للتحقيق وبعد تفتيش منزل المعني تم العثور كذلك على سبعة 07 هواتف نقالة بجميع لواحقهم.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف وهذا بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنه.