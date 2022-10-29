توقيف شاحنة بها 1995 كيس حليب مدعم خارج سلسلة التوزيع بوهران

تمكنت عناصر من فرقة سرية الطرقات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران. احباط محاولة تسويق الحليب المدعم خارج سلسلة التوزيع للمضاربة في أسعاره.

العملية تمت بعد توقيف شاحنة بمبرد من نوع كيا على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالسد الثابت. لمنطقة الكرمة وبتقتيش المركبة ومراقبة وثائقها. تم ضبط بداخلها كمية معتبرة من اكياس الحليب المدعم كان صاحبها يحاول تسويقها بوهران قادما من ولاية سيدي بلعباس.

وقد أسفرت العملية عن حجز 1995 كيس حليب مدعم ومقنن فيما تم تم توقيف صاحب الشاحنة الذي تم تحويله إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه في مخالفتي المضاربة غير المشروعة وبيع الحليب المدعم خارج سلسلة التوزيع.