توقيف شاحنة تحمل 1630 وحدة خمر ببوتيليس في وهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني لبوتليليس في وهران، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تم الأشغال عليها، حيث وأثناء تنفيذ شرطة الطريق لفتت انتباههم شاحنة صغيرة من نوع “شيري” تبين بعد توقيفها مراقبة وثائقها الادارية والأجهزة التقنية الخاصة بالمركبة واخضاعها للتفتيش انها كانت تحوي بداخلها 1630 وحدة من المشروبات الكحولية متعددة الأنواع والأحجام.

وعلى الفور تم حجز السلعة وإقتياد سائق المركبة الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق معه في القضية.