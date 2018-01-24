توقيف شاحنة محملة بـ5 آلاف قارورة خمر

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بتبسة، في إطار محاربة مختلف أنواع الجرائم خاصة المتعلقة بظاهرة التهريب، من توقيف شاحنة على متنها شخصين.

تبين بعد اجراء عملية التفتيش القانونية أنها محملة بكمية من المشروبات الكحولية قدرت بأكثر من 5 آلاف وحدة.

العملية المسجلة على مستوى مدخل عاصمة الولاية عقب نصب كمين محكم، لجأ المتورطون فيها إلى استعمال صناديق بلاستيكية مخصصة للخضر والفواكه.

إضافة إلى 4 كلاب أجنبية مدربة للتمويه وتغطية ما يحملونه من مشروبات كحولية.

كما تمكنت ذات المصالح في سياق متصل، بعد إجراء عملية مداهمة لأحد الأحياء بإقليم الاختصاص.

من توقيف متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـ 300 غ كانت موجهة للترويج.