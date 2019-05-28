توقيف شاحنة محمّلة بـ 11 قنطارا من “الشيبس” مجهولة النوع بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران من حجز 11 قنطار نفايات مادة الشيبس مجهولة النوع.

أثناء قيام أفراد ذات الفرقة بدورية عبر إقليم بلدية حاسي بونيف حيث وأثناء تواجدهم على مستوى المنطقة الصناعية.

تم توقيف شاحنة نوع إسيزي تم الاشتباه فيها وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور على 311 كيسا بلاستيكيا معبأة بمادة الشيبس.

مجهولة النوع قدر وزنها الإجمالي بحوالي 11 قنطارا ليتم وعلى الفور الحجز العيني للبضاعة وإتلافها.

فيما تواصل فرقة حماية البيئة التابعة لمجموعة الطرد الوطني بوهران التحقيق في القضية.