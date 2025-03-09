توقيف شبكة إجرامية تعتدي على مستعملي الطريق السيار شرق-غرب 

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بـسطيف، من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية التي كانت تقوم بالاعتداء على مستعملي الطريق عبر المحور عبر الطريق السيار شرق غرب محور ولايات برج بوعريريج، سطيف وميلة.

وجاء في بيان مثالح الدرك الوطني “في اطار تأمين تنقل مستعملي الطريق عبر الطريق السيار شرق غرب. محور ولايات برج بوعريريج، سطيف وميلة، تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية الدرك الوطني بسطيف. بعد استغلال المعلومات ووضع خطة محكمة من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية. التي كانت تقوم بالاعتداء على مستعملي الطريق عبر المحور السالف الذكر تتكون من ثلاث أشخاص و الرابع في حالة فرار.

كما طلبت مصالح الدرك، من المواطنين الذين تعرضوا للاعتداءات إلى التقرب من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطريق مجموعة سطيف.

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