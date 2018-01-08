وضعت عـناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة الرقيبة بولاية الوادي، حدا لنشاط شبكة إجرامية تروّج المخـدرات وسط أحياء الدائرة.

العملية قام بها عـناصر الشرطة عـقب إستغلالهم معلومات تفيد بوجود شاب في العشرينيات من العـمر يقوم بترويج المخدرات وسط الشباب.

أين باشرت عـناصر الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عـن المشبوه، ما أسفرعن تحـديد هويته والأماكن التي يرتادها ليتم إعـداد خطة محكمة.

نجح من خلالها عـناصر الشرطة من توقـيفه أثناء تنقله على متن مركبة سياحـية،

وبعد مباشرة التحقيق معه تم التوصل إلى باقي عـناصر الشـبكـة وهما شـابين أحدهما في العشرينيات من العمر والآخر في الثلاثينيات.

ليتم توقـيفهما في ظرف وجـيز من قـبل عـناصر الشرطة، أين تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وخلال أطوار التحقيق تم حجز كمية من المخدرات قدّر وزنها بــ500 غ إلى جانب حجز 192 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.