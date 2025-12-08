توقيف شبكة إجرامية وحجز 915 كبسولة مهلوسة بتيسمسيلت

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تيسمسيلت، في عملية نوعية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة والتنظيمات الإجرامية، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 9 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذلك عقب استغلال معلومات دقيقة حول نشاط أحد المروجين وسط الشباب. وبعد الحصول على إذن من النيابة المختصة، وضعت قوات الشرطة خطة عملياتية محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، مع ضبط بحوزته كمية من المخدرات و02 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وفي سياق التحقيق، تمت مداهمة أماكن إقامة المعني، حيث عثر على 913 كبسولة إضافية من المؤثرات العقلية من النوع نوعه. بالإضافة إلى ميزان حساس يستعمل في عمليات الوزن، وشفرة قاطعة (كيتار)، ومبلغ مالي معتبر يشتبه في كونه من عائدات الترويج.

كما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الممون الرئيسي و8 شركاء ثبت ضلوعهم في تسيير وتوزيع هذه المواد. مع حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير كان يستعمل لترهيب الضحايا أو حماية نشاطهم الإجرامي.

وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق وإنجاز ملف قضائي متكامل، تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.