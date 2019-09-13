توقيف شبكة اجرامية تختص في سرقة معدات حفر لشركات وطنية بورقلة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بورقلة، من إلقاء القبض على ثلاثة شباب قاموا بسرقة معدات وتوابع آلات حفر شركة وطنية.

القبض على المعنيين جاء عقب تلقي الأمن شكوى من طرف الممثل القانوني للشركة مفادها تعرض هذه الأخيرة لسرقة معدات وتوابع آلات الحفر التابع لها، أثناء مزاولة عـملية أشغال على مستوى أحد الأحياء الشعبية، بهدف تصليح قنوات الصرف الصحي.

وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بثلاثة شباب في الثلاثينيات والعشرينيات من العمر.

ليتم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس

ووجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لإرتكاب جناية، وجناية السرقة بتوافر ظروف الليل التعدد والكسر