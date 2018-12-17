توقيف شبكة تنتحل صفة إطارات ومدراء لبيع سكنات ومركبات بوثائق مزورة في العاصمة

أخبار الجزائر
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توقيف شبكة تنتحل صفة إطارات ومدراء لبيع سكنات ومركبات بوثائق مزورة في العاصمة
بقلم شهرزاد مزياني

تمكنت فصيلة الأبحاث بالجزائر، بالإطاحة بشبكة مختصة في النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية وتقليد الأختام.

وكان أفراد الشبكة المكونة من ستة أشخاص من بينهم امرأة، يقومون بإنتحال صفات إطارات ورؤساء مؤسسات إدارية ومدراء الوكالات، وذلك من أجل الإيقاع بضحاياهم عن طريق مكالمات هاتفية.

الشبكة الإجرامية، كانت تقوم بإيهام ضحاياها ببيعهم سكنات ومركبات، بعد إستلام مبالغ مالية على أساس أنها نصف القيمة الإجمالية لقيمة السكنات، وذلك مقابل تسليم ضحاياهم عقود بيع.

كما تقوم نفس الشبكة بإيهام ضحايا آخرين ببيعهم شاحنات وجررات طريقية، بتسليم أجزاء من القيمة المالية لكل مركبة

بعد تسليم الضحايا، نسخ من بطاقات التسجيل مزورة لإضفاء المصداقية على كل عملية يقومون بها.

وقد أفضت التحريات، على تحديد هوية الشبكة وتوقيفهم ،كما تّم حجز بطاقات التسجيل المركبات وعقود إيجار سكنات اثبتت الخبروة أنها مزورة.

وقد تّم إيداع المتورطين الخمسة الحبس الإحتياطي، فيما وضع الشخص السادس تحت الرقابة القضائية.


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