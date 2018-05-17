توقيف شبكة تهريب السيارات بالبليدة

فككت مصالح أمن ولاية البليدة شبكة مختصة في تهريب وتزوير ملفات المركبات تنشط على مستوى عدة ولايات من الوطن.

واسترجعت 30 مركبة من مختلف الأصناف، حسب ما كشف عنه اليوم المكلف بالإعلام بالنيابة ملازم أول للشرطة محمد شلالي.

وبعد وصول معلومات إلى فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

مفادها وجود مركبة تحمل ترقيم إحدى الولايات المجاورة ملفها القاعدي مزور.

وعلى وشك تمريره على مستوى إحدى المصالح الإدارية.

ليتم تكليف العناصر بتكثيف الأبحاث التي كللت بتوقيف المركبة واسترجاعها وتوقيف المشتبه الرئيسي.

وتم الإطاحة بعناصر هذه الشبكة التي تورط فيها 19 شخصا مشتبه فيه من مختلف ولايات الوطن.

وذلك بعد تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن على غرار سطيف و الشلف و البويرة.

ومكنت هذه العملية من استرجاع 30 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات من بينها سيارات نقل بالأجرة.