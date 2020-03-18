توقيف شبكة للدعارة من بينهم امراة بالطارف

تمكن عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الثاني بالطارف، من الإطاحة وتوقيف 03 أشخاص من بينهم إمرأة متورطين في قضية إنشاء وكر لممارسة الفسق والدعارة والعيش من متحصلاتها.

وينحدر الموقوفون من ولاية الطارف، وتتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث.

جاءت هذه العملية بفضل استغلال معلومات واردة إلى المصلحة من طرف مواطنين، مفادها وجود أشخاص مشبوهين يترددون يوميا على عمارة في طور الانجاز الكائنة بأحد احياء مدينة الطارف.

وعليه وبعد عملية ترصد للمكان وعلى إثر عملية مداهمة فجائية تمكنت عناصر الشرطة لذات المصلحة من توقيف 03 أشخاص من بينهم إمرأة متواجدين داخل احدى الشقق بذات العمارة.

مع حجز أسلحة بيضاء ليتم اقتيادهم الى المصلحة وفتح تحقيق في القضية الذى أسفر إلى تورط المعنيين في مجال ممارسة نشاط الرذيلة.

ليتم انجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف وبعد إحالتهم على جلسة المثول الفوري تم تحديد لهم جلسة لمحاكمتهم عن الافعال المنسوبة لهم لاحقا.