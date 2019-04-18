توقيف شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات في غليزان

تمكن عناصر الدرك الوطني بغليزان، من توقيف شبكة إجرامية، مختصة في المتاجرة بالمخدرات، مكونة من أربعة أشخاص.

وحسبما علم الخميس، لدى هذا السلك الأمني، تم على إثر هذه العملية، حجز 49 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضح ذات المصدر لـ”وأج”، أن العملية تمت مؤخرا، على إثر معلومات واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لغليزان.

هذه المعلومات، مفادها قيام أشخاص، بنقل كمية من المخدرات، على متن مركبتين.

وبعد وضع خطة أمنية محكمة، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، تم توقيف المركبتين، وحجز 100 صفيحة من المخدرات.

حيث كانت المخدرات، مخبأة بإحكام داخل ثلاثة علب كرتونية مموهة وسط شحنة أدوية بإحدى المركبتين.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين، وتقديمهم لدى الجهات القضائية التي أودعتهم الحبس.