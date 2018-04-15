توقيف شبكة مختصة في النصب والإحتيال بالعاصمة

أوقفت مصالح الشرطة بأمن ولاية الجزائر ثلاثة اشخاص تورطو في قضية تكوين جماعة أشرار،التزوير وإستعمال المزور.

إضافة الى متابعتهم في قضايا النصب والإحتيال،تقليد الأختام وإنتحال صفة الغير.

تعود القضية بعد ورود اتصال هاتفي من ديوان الترقية والتسيي رالعقاري بخصوص تواجد مواطنة تحوز على عقد ايجار مزور.

وكانت الضحية قد تقدمت لغرض الإستفسارعن عدم ربط شقتها المزعومة بشبكة الكهرباء والماء.

بعد تحويل المعنية بالأمر الى مصالح الشرطة وأثناء التحقيق معها صرحت أنها تعرفت على شخص عرض عليها شراء الشقة.

وافقت الضحية على عملية الشراء بمبلغ مالي قدره 440 مليون سنتيم وقدمت له دفعة مالية قدرها 40 مليون سنتيم.

مع إتفاق لبيع السيارة ب 190 مليون سنيتم.

تمت عملية البيع والشراء في شقة،وأحضر لها الجاني عقد إيجار أصلي بحضور صديقين مشتبه بهما.

بعد رصد المشتبه به الرئيسي،تم الحصول على رخصة من وكيل الجمهورية المختص اقليميا،وتفتيش منزله،وعثر على نسختين من رخص سياقة مزورة.

كما عثر عناصر الشرطة على 03 نسخ من بطاقات التعريف المزورة،ومخطط بياني لقطعة أرض.