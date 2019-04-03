توقيف شبكة مختصة في ترويج العملة الوطنية مزورة بوسط البليدة

تمكنت عناصر الأمن الحضري ببوعرفة، من توقيف شبكة مختصة في ترويج اوراق نقدية مزورة بوسط ولاية البليدة.

عملية توقيف المتهمين، جاءت على إثر معلومة وصلت ذات العناصر مفادها وجود أشخاص يقومون بطرح أوراق نقدية مزورة.

حيث تم فتح تحقيق في القضية، أسفر على تحديد هوية أحد أفراد الشبكة، الذي تم توقيفه في حالة تلبس وهو بصدد اقتناء بعض الحاجيات من أحد المحلات بورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

و عليه واصلت عناصر الشرطة التحقيق الذي مكن من ايقاف ثلاثة أشخاص آخرين، واسترجاع ثلاثة أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

و كذا مبلغ مالي اخر قدر بـ: 6810 دج ناتج من عائدات طرح العملة النقدية المزورة ليتم تقديم الجميع امام العدالة.