توقيف شبكة مختصة في ترويج المخدرات بتيزي وزو

تمكنت قوات الأمن بولاية تيزي وزو من إلقاء القبض على ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 31 سنة.

و بحوزتهم ما يقارب 3.300 كيلوغرام من الكيف، وكذلك السكاكين و رذاذ المسيل للدموع.

و قد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية، أين أودع 3 منهم السجن الإحتياطي و وضع الآخرون تحت المراقبة القضائية.

كما قامت أيضاً باعتقال رجل يبلغ من العمر 43 عاماً و بحوزته كمية 460 غرام من الكيف المعالج.

و في نفس السياق، تم إلقاء القبض في المدينة العليا بتيزي وزو على شاب صاحب 23 عامًا، و هو في حالة تلبس بيع و ترويج الكيف المعالج المقدّر بـ 136 غراما.