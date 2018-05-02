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توقيف شبكة مختصة في ترويج المخدرات بتيزي وزو

أخبار الجزائر
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توقيف شبكة مختصة في ترويج المخدرات بتيزي وزو
بقلم صفية إيبارودان

تمكنت قوات الأمن بولاية تيزي وزو من إلقاء القبض على ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 31 سنة.

و بحوزتهم ما يقارب 3.300 كيلوغرام من الكيف، وكذلك السكاكين و رذاذ المسيل للدموع.
و قد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية، أين أودع 3 منهم السجن الإحتياطي و وضع الآخرون تحت المراقبة القضائية.
كما قامت أيضاً باعتقال رجل يبلغ من العمر 43 عاماً و بحوزته كمية 460 غرام من الكيف المعالج.
و في نفس السياق، تم إلقاء القبض في المدينة العليا بتيزي وزو على شاب صاحب 23 عامًا، و هو في حالة تلبس بيع و ترويج الكيف المعالج المقدّر بـ 136 غراما.

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