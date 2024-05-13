توقيف شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بتيبازة

تمكن الأمن الوطني من توقيف شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بتيبازة.

توقيف الشبكة جاء إثر عملية مشتركة، بين الأمن الوطني وحرس السواحل بتيبازة، ومكنت العملية من توقيف 10 أشخاص، مشتبه فيهم من بينهم 4 من منظمي هذه الرحلات.

كما مكنت العملية من إسترجاع مبالغ مالية، من العائدات الإجرامية تقدر بـأزيد من 56 مليون سنتيم و 1750 أورو،إضافة إلى حجز قارب نزهة و صدريات نجاة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.