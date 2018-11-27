توقيف شبكة وطنية تروج المخدرات بالشلف

أوقف عناصر أمن ولاية الشلف شبكة وطنية مكونة من 4 أشخاص، تروج المخدرات وأسفرت العملية عن حجز 12كغ من الكيف المعالج.

يـأتي هذا استغلالا لمعلومات، مفادها وجود أشخاص ينشطون ضمن شبكة لترويج المخدرات، على مستوى الغرب الجزائري.

وبعد مباشرة التحريات والابحاث واتخاذ الإجراءات القانونية، أسفرت عن توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة.

ينحدرون من ولايتي غليزان وتلمسان، كما تم حجز كمية من المخدرات مقدرة بـ 12,350 كغ من الكيف المعالج .

وبعد استكمال الملف الجزائي المنجز في حقهم، تم بموجبه إحالتهم على الجهات القضائية.