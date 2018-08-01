توقيف شبكة يقودها منتحل صفة بيطري مختصة في تزوير الشهادات البيطرية

تمكنت مصالح الأمن لولاية البيض ببلدية بوقطب، من توقيف شبكة إجرامية يقودها منتحل صفة بيطري.

وحسب بيان لمصالح الشرطة اليوم الأربعاء، فإنّ منتحل صفة البيطري ينحدر من ولاية مجاورة.

بالإضافة إلى انّه مختص بإصدار شهادات طبية بيطرية مزورة معتمدة على ختم بيطري معلن ضياعه قبل مدة.

وحسب ذات البيان، فإنّه تم الإمساك بالعصابة، من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن دائرة بوقطب.

كما أفضت هذه العملية إلى الإطاحة بذات الشبكة بالسوق الأسبوعي للمواشي.

و حجز أزيد من 400 شهادة بيطرية ممضاة على بياض مهيأة للترويج في عملية أمنية.