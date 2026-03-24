توقيف شبكتين إجراميتين حاولتا إغراق براقي بـ 10 آلاف قرص اكستازي و18 كيلو زطلة

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي الأسبوع المنصرم، بشبكتين اجراميتين متكونتين من 4 أشخاص مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث مكّنت العملية من حجز 18 كلغ كيف معالج و9146 قرص من المخدرات الصلبة اكستازي و82 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم.

وأوضح بيان صُحفي لشرطة العاصمة اليوم الثلاثاء أن العملية جاءت عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحقيين من كشف نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وعليه تم تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم .

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش وفقا لملف إجراءات جزائية.