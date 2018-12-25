توقيف شحص محل أمر بالقبض الدولي بتمنراست

قامت مصالح أمن ولاية تمنراست بتوقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة محل أمر بالقبض الدولي صادرة عن الأنتربول بتهمة تكوين عصابة لغرض التهريب الدولي.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة الى عناصر الشرطة مفادها وجود شخص بمدينة تمنراست محل امر بالقبض الدولي.

وبعد تكثيف الابحاث والتحريات وتفعيل الجانب الاستعلاماتي تمكنت عناصر الشرطة من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه.

اين تم توقيفه على مستوى حي سرسوف الحفرة تمنراست وتحويله إلى مقر الشرطة.

هذا الأخير واثناء التحقيق معه صرح عن هوية مخالفة لهويته الا انه وبعد تمريره على نظام التعرف على الهوية (AFIS) تبين انه سبق وان ادلى بهوية مخالفة.

ليتم مواجهته بالأدلة والصور الفوتوغرافية الخاصة به التي تبين هويته الحقيقية تراجع عن أقواله السابقة وصرح بهويته الحقيقية.

اثناء القيام بتنقيطه على مستوى المكتب المركزي للانتربول بالجزائر العاصمة باستعمال هويته الحقيقية اين تبين أنه محل امر بالقبض الدولي صادر عن الأنتربول

وذلك بتهمة تكوين عصابة لغرض التهريب الدولي للمخدرات.

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.