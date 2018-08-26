توقيف شخصان يستخرجان الرمال من شواطئ مستغانم

أوقف عناصر الدرك الوطني لولاية مستغانم مؤخرا شخصين بتهمة ممارسة نشاط استخراج الرمال دون رخصة مع حجز العتاد المستعمل.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الاقليمية أن العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى كتيبة الدرك الوطني ببلدية صيادة.

مفادها أن شخص يقوم باستخراج الرمال بدون رخصة على مستوى دوار “العلاوشة” ببلدية خير الدين.

وبعد مداهمة المكان ضبط عناصر الدرك الوطني شخصان يبلغان من العمر 19 و22 سنة بصدد استخراج الرمال باستعمال آلة جارفة.

كما تم حجز شاحنة مملوءة بالرمال.

وبينت التحقيقات أن المعنيين قد قاما سابقا باستخراج الرمال من نفس المكان.