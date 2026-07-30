توقيف شخصين أحدهما سكب مادة حمضية في حوض شرب مخصص “للإبل” بالمنيعة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة من توقيف شخصين. أحدهما قام بسكب مادة حمضية في حوض شرب مخصص للحيوانات “الإبل” بمحيطه الفلاحي.

العملية جاءت إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يظهر شخص يقوم بسكب مادة حمضية في حوض شرب مخصص للحيوانات بمحيطه الفلاحي باقليم ولاية المنيعة. يتحدث من خلاله أن المياه مخصصة للابل التي تدخل مزرعته.

واستغلالا لمقطع الفيديو وتكثيف عنصر الإستعلامات والتحريات، تمكنت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالمنيعة من تحديد الموقع الجغرافي للاماكن . أين تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، ويتعلق الأمر بصاحب الفيديو ومصوره. كما تم حجز وسيلة التصوير وفتح تحقيق في القضية

بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأشخاص أمام الجهات القضائية المختصة.

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