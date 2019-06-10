توقيف شخصين أحدهما قاصر بتهمة سرقة محل تجاري بسيدي بلعباس

ألقت قوات الشرطة بسيدي بلعباس القبض على شخصين يبلغان من العمر 17 و 21 سنة بعد تورطهما في السرقة.

بالكسر داخل محل تجاري مختص في بيع ملابس النساء من النوع الرفيع، حيث تم على إثر ذلك حجز مسروقات.

متمثلة في ألبسة نسائية مختلفة باهضة الثمن قدرت قيمتها المالية بأكثر من 150 مليون سنتيم.

في حين تم إنجاز إجراء قضائي ضدهما عن تهمة السرقة بالكسر من داخل محل تجاري، قدما بموجبه أمام النيابة.

تفاصيل القضية تعود إلى إستعانة قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI) مفادها تعرض محل تجاري مختص في بيع ملابس النساء.

إلى عملية السرقة بالكسر، حيث إستولى الفاعلين على العديد من الألبسة النسائية والتي فاقت قيمتها المالية 150 مليون سنتيم.

ولا ذا بالفرار، بعد تكثيف التحريات تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوياتهم ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 17 و 21 سنة.

وبعد عملية تفتيش قانونية لمسكنيهما تم إسترجاع المسروقات وحجز بعض الأغراض التي إستعملت في السرقة بالكسر.

كما أنجزت المصلحة إجراء قضائيا ضدهما عن تهمة السرقة بالكسر من داخل محل تجاري بتوافر ظرف الليل قدما بموجبه أمام النيابة.