توقيف شخصين أدخلوا أوراق إجابة لمترشحين للبكالوريا بالأغواط

أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، شخصين اثنين وهما بصدد إدخال أوراق إجابة جاهزة لتقديمها إلى مترشحين يجتازون شهادة البكالوريا.

وتترواح اعمار الموقوفين بين 39 و 56 سنة، تم توقيفهما متلبسين أثناء إدخالهما لأوراق إجابة جاهزة من أجل تقديمها لبعض المترشحين لشهادة البكالوريا دورة جوان 2019.

تمت العملية أثناء مراقبة روتينية تقوم بها الفرقة لأمانة مركز الشيخ أحمد قصيبة بمدينة الاغواط، و تم وضع الموقوفين رهن الحبس المؤقت على أن يتم تقديمهم لاحقا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاغواط.