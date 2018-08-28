توقيف شخصين استدرجا آخر لشراء «الأورو» ثم سلباه 100 مليون في قسنطينة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بقسنطينة، من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 26 سنة، أقدما على حبك خطة محكمة للإطاحة بضحيتهما الذي استدرجاه من ولاية سكيكدة لسلبه مبلغا ماليا قدر بـ 100 مليون سنتيم، بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض مسببان له عجزا عن العمل بـ 14 يوما.

تعود حيثيات القضية إلى شكوى قدمها الضحية تفيد بتعرضه لاعتداء من طرف شخصين تمكنا من سلبه 100 مليون، بعدما تم ربط موعد مسبق معهما لعقد صفقة شراء مبلغ من «الأورو».

حيث قاما باستدراجه إلى أحد الأماكن المعزولة بنهج بلعكروم وسلباه المبلغ المالي بعد الاعتداء عليه بالخناجر، مسببين له عجزا قدر بـ 14 يوما وفق الشهادة الطبية المقدمة في الشكوى.

ليتم مباشرة التحريات واستغلال المعلومات التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الأول و توقيفه.

وباستمرار التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيه ثانيٍ وتوقيفه هو الآخر على مستوى وسط المدينة، ليتم تحويلهما للتحقيق قبل عرضهما أمام النيابة المحلية التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.