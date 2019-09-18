توقيف شخصين اعتديا على طبيب أثناء تأدية مهامه بمستشفى تلاغ في سيدي بلعباس

أوقفت مصالح أمن دائرة تلاغ على شخصين في العقدين الثاني والثالث من العمر بعد تورطهما في الإعتداء وإهانة طبيب بمصلحة الاستعجالات الطبية بتلاغ.

وقدمت قوات الشرطة المتهمان أمام النيابة أين صدر في حقهما أمري إيداع.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح أمن دائرة تلاغ شكوى مفادها تعرض طبيب بمصلحة الاستعجالات الطبية بذات الدائرة لاعتداء من طرف شخصين داخل المصلحة قدما للعلاج.

وباشرت المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية، حيث كشفت التحقيقات أن السالفي الذكر حاولا الدخول للفحص قبل كل المرضى الذين كانوا ينتظرون دورهم.

ولما طلب منهما الانتظار لم يتقبلا الأمر وقاما بسب الطبيبة المساعدة مع الاعتداء على طبيب بالضرب والسب، قبل أن يتم توقيفهما من طرف قوات الشرطة بأمن الدائرة.

المصلحة أنجزت ملفا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة الإهانة والتعدي على موظف أثناء تأدية مهامه، قدما بموجبه أمام النيابة أين صدر في حقهما أمري إيداع .