قناة النهار توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية بقلم قناة النهار نشر في 05 ديسمبر 2022 - 14:23 توقيف شخصين شارك غرِّد أرسل 38 0 توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GZVnY اقرأ أيضا "الوالي المنتدب لمقاطعة دار البيضاء: "سنتخذ الاجراءات اللازمة قناة النهار 28 نوفمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 03 ديسمبر إستقبال رئيس الجمهورية في الدوحة لحضور إفتتاح مونديال قطر قناة النهار 20 نوفمبر شاهد..أمن تبسة يحجز أكثر من 10 آلاف قارورة خمر مخبأة داخل باركينغ قناة النهار 24 نوفمبر بلماضي : بن سبعيني تأخر لأسباب صحية..سيلتحق بنا اليوم في وهران قناة النهار 16 نوفمبر الوادي : تسربات مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة بالشوارع و الأحياء قناة النهار 04 ديسمبر دلال خير: رجل مصاب بسرطان القولون وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية دقيقة خارج الوطن قناة النهار 25 نوفمبر إستفحال ظاهرة السرقة ببوعينان بالبليدة.. النهار تلتقط مشاهد حية قناة النهار 30 نوفمبر "وزير الطاقة :" ضرورة إنشاء إطار مناسب لترقية السوق والإسثتمار في الطاقات المتجددة قناة النهار 22 نوفمبر مومن آيت قاسي: رغم غياب بنزيمة النجم الكبير فرنسا تتألق في مونديال قطر قناة النهار 04 ديسمبر