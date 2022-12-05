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قناة النهار

توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية

بقلم قناة النهار
توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية
توقيف شخصين
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توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية

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