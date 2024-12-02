توقيف شخصين بتهمة الاعتداء على رجال القوة العمومية

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف شخصين متورطين في الاعتداء على رجال القوة العمومية بمدينة الشراقة في العاصمة.

وجاءت هذه العملية، على إثر التعدي على رجال القوة العمومية بمناسبة مباشرة وظائفهم، المتبوع بالضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

وحدثت الواقعة بتاريخ 4 جويلية 2024، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وباشرت مصالح الدرك الوطني، البحث والتحري ليتضح أن المشتبه فيهما مسبوقان قضائياً، ويقومان بزرع الرعب وسط الأحياء السكنية بمدينة الشراقة. من أجل بسط السيطرة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة.

كما أفضت التحريات المكثفة لرجال الدرك الوطني إلى تحديد هويتهما، أين تـم ترصدهما وذلك بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة.

وأسفرت العملية عن توقيف المعنيان بمسكنهما بعد الحصول على إذن مكتوب بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

ووُجهت للمتهمين، جُنح الاعتداء بالعنف على أفراد القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار والترصد.

بالإضافة إلى إهانة أحد أفراد القوة العمومية بالقول أثناء تأدية مهامهم قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم. ورفض الامتثال لتعليمات أو إشارات رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.