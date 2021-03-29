توقيف شخصين بتهمة السرقة وترويج المهلوسات في بومرداس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن بومرداس، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 30 و 31 سنة، ينحدران من بلدية برج منايل.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تم توقيف المشتبه فيهما، بتهمة ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات والسرقة بالكسر من داخل ورشات.

أين تم ضبط المشتبه فيهما وبحوزتهما 164 قرص مهلوس، و22 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ21800 دج، من عائدات ترويج تلك السموم.

ليتم تحويل المشتبه فيهما، للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.

وحسب ذات البيان، فقد صدر في حق المشتبه فيهما أمر أيـداع رهن الحبس.