توقيف شخصين بتهمة المشاركة في قتل دركي بتبسة

تمكنت مصالح الدرك بولاية تبسة، من توقيف شخصين بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة قتل الدركي بتبسة .

ومن جهتها تواصل المصالح الأمنية التحريات والابحاث من أجل توقيف المتهم الرئيسي، الذي تم تحديد هويته، ويتعلق بمسبوق قضائيا ومن معتادي الاجرام خرج من السجن بعد قضائه 7 سنوات.

وتجدر الاشارة ان الدركي الذي تعرض للسرقة والاعتداء توفي امس داخل غرفة الجراحة بمستشفى عالية صالح بولاية تبسة .

الضحية تعرض لإعتداء من طرف لصان سلباه هاتفه النقال، وقام احدهما بطعنه على مستوى الصدر قرب باب كاركلا،

حيث خضع لعمليتين دقيقتين على القلب وبقي في غيبوبة الى غاية لفظ انفاسه الاخيرة.

الضحية يبلغ من العمر 21 سنة ينحدر من ولاية الشلف ويعمل بفرقة لحرس الحدود ببوشبكة.