توقيف شخصين بتهمة النصب والاحتيال بالبوني في عنابة

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبوني من توقيف شخصين يقومان بالنصب والاحتيال على الطلبة الجامعين بجامعة باجي مختار.

وقائع القضية تعود لشكوى مقدمة من طرف أحد الضحايا لتعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخصين يستغلان الطلبة خاصة الجدد منهم، بعد استغلال المعلومات ومباشرة البحث والتحري.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن المعنيين ينتميان للمنظمات الطلابية و يقومان باستغلال الطلبة الجامعين بحكم المناصب التي يشغلوها.

حيث يقومان بايهام الضحايا واستدراجهم من خلال وعودهم من تقديم يد المساعدة مقابل مبالغ مالية. ليتم على اثرها وضع خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهما واقتيادهما لمقر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لإستكمال التحقيقات .

بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضائيا .