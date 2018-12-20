توقيف شخصين بتهمة تدنيس المصحف والعلم الوطني بقصر الشلالة في تيارت

ألقت مصالح الأمن بدائرة قصر الشلالة في تيارت شخصين بتهمة تدنيس المصحف والعلم الوطني وممارسة السحر والشعوذة.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية جاءت إثر معلومات بوجود شخصين من بينهما إمرأة يمارسان السحروالشعوذة بمنزل بأحد أحياء مدينة قصر الشلالة.

أين أسفرت التحريات عن توقيف رجل وإمرأة عقب تفتيش المنزل تم العثور على مصحف مدنس وأوراق ممزقة مصاحف.

إضافة إلى مجموعة من الأعلام الوطنية المدنسة و20 كتاب يستعمل في السحر والشعوذة، وكذا عقاقير ومواد أخرى وأسلحة بيضاء.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة.