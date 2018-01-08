توقيف شخصين بتهمة ترويج المخدرات في قضيتين منفصلتين ببئرمراد رايس في العاصمة

تمكن أمن العاصمة من توقيف شخصين في قضيتين منفصلتين ببئرمراد رايس بتهمة حيازة وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة وكذا حيازة أسلحة بيضاء.

وحسب ذات المصدر، فإن العملية تمت على مستوى بئرمراد رايس بعد تفتيش بيت المشتبه فيه.

أين تم العثور بمسكنه كمية 440 غرام من القنب الهندي و206 قرص مهلوس وأسلحة محظورة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 56 ألف دج.

حيث تمت معالجة القضية الأولى، من خلال معلومة مفادها قيام احد المشتبه فيهم، بالمتاجرة في المخدرات على مستوى الحي.

وبعد تفتيش المنزل، تم ضبط 4 صفائح من القنب الهندي وزنها 380 غرام، و3 سكاكين محظورة و هاتف نقال.

وعند التحقيق إعترف المتهم شرائه المخدرات، من أحد معارفه من ولاية داخلية، مقابل 25 الف دج للصفيحة الواحدة.

فيما قامت المصالح الأمنية، بمعالجة القضية الثانية لأين تم توقيف المشتبه فيه، وهو يحاول التخلص من المخدرات.

وأسفرت العملية، من العثور على كيس بلاستيكي يحوي على 60 غرام من المخدرات، و 206 قرص مهلوس.

وكذا قارورتين بها سائل مخدر، ومبلغ مالي قدره 55 ألف دج، ولعبة نارية من الحجم الكبير، و5 اسلحة بيضاء محظورة.