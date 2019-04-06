توقيف شخصين بتهمة ترويج مخدرات في مستغانم

تمكنت قوات الشرطة القضائية لفرقة البحث والتحري بأمن ولاية مستغانم مؤخرا من توقيف شخصين بتهمة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بيان للسلك الأمني، أن العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الأمنية مفادها أن أحد الأشخاص، يقوم بترويج الأقراص المهلوسة ببلدية مزغران، جنوب مدينة مستغانم.

وبعد وضع خطة محكمة تم توقيف المشتبه به وتفتيش مسكنه مما أسفر عن حجز 224 قرص مهلوس وكمية من راتنج القنب 3.5 غرام ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 140 ألف دج وأسلحة بيضاء.

وكشفت التحريات الأمنية أن الممون الرئيسي للمشتبه به يقوم بالإحتيال على الأطباء المختصين في الأمراض العصبية

بغرض الحصول على وصفات طبية تسمح له بإقتناء الأدوية قبل منحها لشريكه لترويجها وتوزيع أرباحها، يضيف نفس المصدر.

وبتهمة تكوين جمعية أشرار وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي

تم تقديم الموقوفين31 و37 سنة، أمام النيابة العامة بمحكمة مستغانم والتي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت كما أشير إليه.