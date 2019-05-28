توقيف شخصين بتهمة تزوير وصفات طبية للحصول على المؤثرات العقلية بالشلف

نجحت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقالول أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 23 و53 سنة.

توبعا في قضية إستعمال وصفات طبية صورية و التزوير في محررات عمومية، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وقائع القضية تعود إلى نهاية شهر مارس المنصرم على إثر نقطة مراقبة قام بها عناصر الفرقة، أين تم توقيف شخص

يقود دراجة نارية، وبعد تفحص الوثائق مع إجراء عملية النملس الجسدي ضبط بحوزته ثلاثة وصفات طبية تحمل

هويات أشخاص آخرين، تتضمن أدوية مصنفة ضمن المؤثرات العقلية، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية و مباشرة التحريات

أفضت أن هذه الوصفات الطبية وهمية محررة من قبل طبيب يعمل بإحدى المؤسسات الإستشفائية بالجهة الشمالية لولاية

الشلف، مسلمة للمشتبه فيه بطريقة غير قانونية.

وبعد إستيفاء الملف الجزائي في حق المشتبه فيهما أحيلا على محكمة تنس عن قضية التقديم عن قصد وصفات طبية

صورية تحتوي على مؤثرات عقلية، سوء إستغلال الوظيفة ، التزوير في محررات عمومية رسمية وكذا إنتحال هوية الغير.