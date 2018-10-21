توقيف شخصين بحوزة أحدهما 2كلغ  من البارود و200 خرطوشة صيد بجيجل

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الشقفة بجيجل، من توقيف ثلاثيني ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري بحوزته كمية من الذخيرة الحية.

وتتمثل في 200 خرطوشة عيار 16 ملم و كمية أخرى من مادة البارود في شكل غبرة تستعمل في عملية الصيد يقدر وزنها الاجمالي نحو 2 كلغ.

كماتمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية ببلدية غبالة الجبلية أقصى شرق عاصمة الولاية جيجل من توقيف لص فار بحوزته كمية من المجوهرات.

بعدما أقدم على الإستيلاء عليها من داخل منزل لأحد المواطنين القاطنين بنفس المنطقة و الذي تعرض الى الحرق في ظروف غامضة .

ليتبين بعدها أن الضحية صاحب المنزل الذي تحول الى رماد بسبب لهيب النيران ،قد تعرض للسطو من طرف مجهولين بعد الاستيلاء على كمية من المجوهرات قبل أن يتم العثور عليها بحوزة الشخص الموقوف والذي كان في حالة فرار من الجهات القضائية بعد تورطه في قضايا أخرى.

أيمن عبد الرحيم