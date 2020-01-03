توقيف شخصين بحوزتهما أوراق مهيأة لتزوير العملة الوطنية في الرحوية بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية الرحوية بتيارت من توقيف شخصين كانا بصدد تزوير أوراق نقدية للعملة الوطنية.

و علم من مصادر مطلعة أن عملية توقيف المتهمين تمت إثر حاجز أمني لذات المصالح بمخرج بلدية الرحوية.

وخلال العملية لفت انتباههم سيارة بيجو من نوع 405 وبعد توقيفها وتفتيشها عثر على كمية كبيرة من الأوراق المهيأة لتزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية من فئة 1000 دج و 2000 دج.

وحسب مصادرنا بلغت أكثر من 4 آلاف قصاصة، بالإضافة لمواد خاصة بالتزوير ليتم حجز الأوراق ووضع المركبة في المحشر.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أن لاين” فإن أحد المتورطين ينحدر من بلدية واد السلام التابعة لولاية غليزان.

وبعد الإنتهاء من التحقيقات تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي ودعهما الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهما