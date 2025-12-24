توقيف شخصين بحوزتهما كمية من الكوكايين في باتنة

تمكنت لعناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بأمن ولاية باتنة، من توقيف شخصين وحجز كمية من الكوكايين ومبلغ مالي.

وجاء في بيان لمصالح الأمن “في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها. وبناء على معلومات واردة لعناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات مفادها عزم مجموعة من الأشخاص. على عقد صفقة بيع لكمية من المخدرات الصلبة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة أمنية محكمة، تم التوصل للمشتبه فيهما وتوقيفهما، البالغين من العمر 32 و 34 سنة، بحوزتهما كمية من المخدرات الصلبة تقدر بـ 107 غ كوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 31500 دج من العائدات الإجرامية.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، تم تقديمهما أمام النيابة المحلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور