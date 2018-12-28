توقيف شخصين بحوزتهما مخدرات وأوراق نقدية مزورة بتيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن لأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين، بحوزتهما أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني لغرض التداول عن قصد، مع حيازة المخدرات لغرض البيع والترويج.

حيثيات القضية تعود على إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها، وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة تيارت.

ليتم توقيف المشتبه فيهما، وضبط بحوزتهما (كمية من المخدرات -كيف معالج- قدر وزنها بـ26غ أوراق نقدية مزورة 20 ورقة من فئة 200 دج ، ورقة واحدة من فئة 500 دج )حيث قدر المبلغ الإجمالي بـ 4500 دج.

و بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين صدر في حق المشتبه فيه الأول أمر إيدا ع الحبس، أما المشتبه فيه الثاني تّم وضعه تحت الرقابة القضائية.